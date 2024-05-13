Şeref Oğuz, tasarruf paketini yorumladı: Dağ fare doğurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenledikleri basın toplantısıyla “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ni açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Paketin ayrıntılarını açıklayan Şimşek, "Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz." diye konuştu.

Şimşek, "Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız." dedi.

Şimşek, "Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Şimşek, "Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapacağız." diye konuştu.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Şeref Oğuz: Dağ fare doğurdu

Ekonomi Gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, tasarruf paketiyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"Dağ fare doğurdu" başlığıyla paylaşım yapan Oğuz şunları kaydetti: "Maliye Bakanı tasarruf paketini açıkladı, sonuç hüsran.

Ekonomik kış geliyor ve kulağımda bir hicaz şarkı;

"Kış geldi firak açmadadır sinede yare.

Vuslat yine mi kaldı başka bahare..."

Özetle tasarrufu; merkezi idare yerine yerel yönetimler, kamu yerin özel sektör, iktidar yerine vatandaş yapsın."