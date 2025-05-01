  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. 22 internet sitesine erişim engellendi: İşte o adresler...
Takip Et

22 internet sitesine erişim engellendi: İşte o adresler...

Sermaye Piyasası Kurulu, 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
22 internet sitesine erişim engellendi: İşte o adresler...
Takip Et

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 22 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://olivemarkets260.com
https://my.olivemarkets260.com
https://invest-fbs-turkey.com
https://winex-tr.net
https://phaseglobal-tr.com
https://login.phaseglobal-tr.com
https://klasfx251.com
https://klasfxcrm.com
https://www.xmtrsite.direct
https://my.xmtrsite.direct
https://www.turk10-hftrade.com
https://my.turk10-hftrade.com
https://register.turk10-hftrade.com
https://persyatirim55.com
https://sca.persyatirim55.com
https://wolf-markets34.com
https://sca.wolf-markets34.com
https://client24.kataryatirim.net
https://nova-markets22.com
https://sca.nova-markets22.com
https://wt.nova-markets22.com
https://ib.forexaracikurumlari.com

BİST 100 geçen ay geriledi: İşte nisan ayında en çok yükselen ve düşen 10 hisse!BİST 100 geçen ay geriledi: İşte nisan ayında en çok yükselen ve düşen 10 hisse!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı yükseldi?Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı yükseldi?Ekonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısıGündem

 

Ekonomi
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı yükseldi?
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı yükseldi?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mevduat ve KKM dahil stopaj oranlarında değişikliğe gidilmedi
Mevduat ve KKM dahil stopaj oranlarıyla ilgili karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapım ve kira yardımı arttırıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yapım ve kira yardımı arttırıldı
BMD açıkladı: Perakendede en önemli sorun “fahiş kira” talebi
Perakendede en önemli sorun “fahiş kira” talebi
İpotekli satış artışı yanıltmasın, konut kredilerinin payı dipte
İpotekli satış artışı yanıltmasın, konut kredilerinin payı dipte