Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı yükseldi?

Piyasalarda nisan ayı geride kalırken yatırım araçlarının nominal getirileri de belli oldu. Küresel piyasalarda ticaret savaşları, durgunluk ve enflasyon endişeleri sert fiyatlamalara sebep olurken, içeride de TCMB’nin faiz artışının ardından piyasalarda yeni dengeler oluşmaya başladı.

Nisanda hangi yatırım, ne kadar arttı?

Yatırım araçlarının nisan ayındaki getirilerine bakıldığında;

- Ons altın %5,26 primle 3.288 dolara yükseldi.

- Gram altın %6,35 primle 4.055 TL’ye çıktı.

- BİST 100 endeksi %6,01 geriledi ve 9078 puandan kapanış yaptı.

- Dolar %1,45 primle 38,49 TL’ye ve Euro %6,50 yükselişle 43,75 TL seviyesine yöneldi.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, temel yatırım araçlarında Euro en yüksek getiri ile öne çıktı. Gram altın ikinci sırada yer aldı. Dolar, en düşük getiriyi sunarken, borsa yatırımcısı geçen ay üzüldü.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yatırım araçlarının reel getirisi de ortaya çıkacak.

Fonlarda aylık getiriler

TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarına ana kategoriler bazında bakıldığında ise son 1 aylık dönemde ortalama getiriler şöyle:

- Kıymetli Madenler Fonu: %8,52

- Para Piyasası Fonu: %3,69

- Borçlanma Araçları Fonu: %2,60

- Hisse Senedi Fonu: %-2,45