Antalya'da yaşandı: Havuza düşen dronu ayı kurtardı

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda bir bozayı gazetecilerin su havuzuna düşen dronunu önce sudan çıkardı, ardından kümesine götürdü.

Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 150 türde bin 500’ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3'er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 üyeli bozayı ailesi, türler arasında en dikkat çekenler arasında bulunuyor.

Doğal Yaşam Parkı’nı yılın ilk 11 ayında 1 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Doğal Yaşam Parkı’nda yaşanılan bu hareketliliği çekmek isteyen gazeteciler yüksek güvenlik önlemi altında tutulan bozayı ailesini görüntülemek için dron kaldırdı.

Havuza düşen dronu ayı çıkardı

Bu sırada teknik arıza veren dron, bir anda önce ağaca çarptı, ardından ise bozayılarının sefa sürdüğü havuza düştü. Dronun düştüğünü gören bir bozayı koşarak havuza girdi. Bir süre dronu inceleyen ayı, ardından dronu ağzına alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Görevliler ağzından aldı

Dronla burada da ilgilenen ayı, diğer ayıların tehlike verebileceğini sezerek dronu ağzıyla kafesine taşıdı. Dron daha sonra burada Doğal Yaşam Parkı görevlileri tarafından ağzından alınarak kurtarıldı. Ayının dronu ağzına alarak su dolu havuzdan çıkarma anları ise kameralara yansıdı.