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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Fuar alanındaki stantları dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Bazı savunma sanayii ürünlerine imzasına atan Erdoğan'a standlarda hediye takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

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