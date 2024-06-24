Dedeye torunlarının gözü önünde art arda kurşun!
Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından başından vurularak ağır yaralandı.
Haber Merkezi
İHA
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Merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana gelen saldırıda, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Dede, saldı ananda motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları da büyük şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.