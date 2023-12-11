Dört yaşındaki Zayn bu kez elektrikli Rolls-Royce kulandı

Kenan Sofuoğlu’nun Zayn, kullandığı araçlarla sık sık gündeme geliyor. Zayn’ı dünya genelinde milyonlar sosyal medyadan izliyor. Zayn, bu kez de evlerinin bahçesinde değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobilini kullandı. O anlar, sosyal medya hesabından ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile paylaşıldı.