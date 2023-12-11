Dört yaşındaki Zayn bu kez elektrikli Rolls-Royce kulandı
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli Rolls-Royce kullandı.
Haber Merkezi
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Kenan Sofuoğlu’nun Zayn, kullandığı araçlarla sık sık gündeme geliyor. Zayn’ı dünya genelinde milyonlar sosyal medyadan izliyor. Zayn, bu kez de evlerinin bahçesinde değeri 25 milyonun üzerinde olan elektrikli otomobilini kullandı. O anlar, sosyal medya hesabından ‘Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn’ notu ile paylaşıldı.