Net rezervler 9 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 26 Nisan itibarıyla bir haftalık dönemde 1 milyar 45 milyon dolar azaldı ve son 9 ayın en düşük seviyesine geldi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan haftasında 15 milyar 54 milyon dolar olan net rezervler, 19 Nisan haftasında 14 milyar 9 milyon dolara çıktı.

Net rezervler 28 Temmuz 2023 tarihinde gördüğü 10 milyar 894 milyon dolar rakamından sonra en düşük seviyesini gördü.