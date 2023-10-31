İsrail kara operasyonundan görüntü paylaştı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 25. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki birliklerin kara operasyonu sırasında Hamas mensuplarıyla çatışmaya girdiği belirtildi. Hamas mensuplarının tanksavar füze ve makineli tüfek kullandığı belirtilen açıklamada, çatışma anlarının ve kara operasyonunun görüntüsü paylaşıldı.

Hamas: Gazze'de İsrail askeri araçlarını vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail askerleriyle Gazze'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı, El Yasin 105 füzeleriyle İsrail'e ait 4 askeri aracın vurulduğu ifade edildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeybatısındaki 2 İsrail tankının ve buldozerinin de füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

Hamaslı komutana suikast

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçakları, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) istihbaratına dayanarak, Hamas'ın Beyt Lahiya Taburu komutanı Nessim Ebu Acina'yı tasfiye etti." ifadelerine yer verildi.

Ebu Acina'nın geçmişte Hamas'ın "hava kuvvetlerin komutanı" olarak görev yaptığı, insansız hava araçları ve planör yeteneklerinin geliştirilmesinde rol oynadığı iddia edilen açıklamada, Ebu Acina'nın 7 Ekim'de Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere "savaşçı" gönderdiği ileri sürüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilerle çatışmalara girdiği belirtilen açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin "düşman hedeflerini vurmaya ve altyapısını yok etmeye devam ettiği ve son 24 saat içinde yaklaşık 300 hedefe saldırı düzenlendiği" kaydedildi.

Hamas, henüz söz konusu duruma ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehine sayısının 240 olduğunu" açıkladı. (İHA-AA)