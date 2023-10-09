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Kamyon kasasında 35 göçmen yakalandı

Aydın'da göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda kamyon kasası içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirtilen 3 kişi ise tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Didim Akyeniköy Mahallesi’nde 2 araç içerisinde kamyon kasalarına saklanmış 35 düzensiz göçmen ve T.İ, A.E.H, Ö.T. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan 3 organizatör adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara şerh konularak yedi emine teslim edilirken, Trafik Jandarması tarafından 2 araca toplam 32 bin TL para cezası uygulandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

 

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