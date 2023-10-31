Kocaeli'de fabrika yangını
Kocaeli’de bulunan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir gübre fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanların gökyüzünü kaplaması panik yarattı.
Bugün öğleden sonra fabrikadaki bantların bulunduğu kısımda çatı malzemeleri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sanayi bölgesinden yükselen dumanları görenler endişelendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.