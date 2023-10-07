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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık harekata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer aldı.

 

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