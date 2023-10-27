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Nesli tehlike altındaki yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Nesli tehlike altında olan yaban keçileri, Malatya'nın yüksek dağlık kesimlerinde sürü halinde görüntülendi.

Haber Merkezi
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Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan yaban keçileri, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki dağlık alanda sürü halinde görüntülendi.

Tepehan mevkiinde doğa yürüyüşü yapan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan çok sayıda yaban keçisinin dağların kayalık ve yüksek kesimlerine doğru kaçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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