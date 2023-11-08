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  4. Rekor kırıldı: 5 dönümlük parkı 47 saatte tamamladılar

Rekor kırıldı: 5 dönümlük parkı 47 saatte tamamladılar

5 günde biteceği sözü verilen 5 bin metrekarelik park, 47 saatte tamamlandı. Noter huzurunda tasdiklenen rekor için çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızın huzur içerisinde oynayacağı bir parkı daha inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın Marmara Mahallesi’ndeki 5 dönümlük bir alana, 5 günde park yapacaklarının sözünü vermesinin üzerine hızla çalışmaya başlayan ekipler, 47 saatin sonunda parkı tamamladı. Noter huzurunda başlayan çalışmalar yine noter eşliğinde son buldu.

Marmara Mahallesi’nde hayata geçirilen park ile birlikte bölge halkı; bin 345 m2’lik yürüyüş yolu, 270 m2’lik basket sahası, 435 m2’lik çocuk oyun alanı ve fitness alanına kavuşmuş oldu.

Gecenin geç saatlerine kadar çalışarak parkı büyük bir özveriyle tamamlayan yol arkadaşlarına teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Noter tespitlerimize göre parkımız 47 saatte bitmiş oldu. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Evlatlarımızın huzur içerisinde oynayacağı bir parkı daha inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları ve spor alanlarıyla 5 dönüm muazzam bir park inşa etmiş olduk. Beylikdüzü için proje üretmekten keyif alan bir yöneticiyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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