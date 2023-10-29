Rus kozmonot Cumhuriyetin 100. yılını uzaydan Türk bayrağı ile kutladı
Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.
Haber Merkezi
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Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı.
Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadesini kullandı.
Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu paylaşımı takipçilerinin büyük beğenisi topladı.