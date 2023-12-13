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Tersanede bulunan yüzer havuz battı: 24 personel kurtarıldı

Kocaeli’de bulunan bir tersaneye ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Batan yüzer havuzun içerisinde bulunan 24 personel ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’ndeki Yachtley Tersanesi’nde bulunan yüzer havuz battı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 24 personel kurtarıldı. 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli’ndeki Yachtley Tersanesi'ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında batmış olup görevli 24 personel kurtarılmıştır. Çevre kirliliği raporlanmayan olayla ilgili Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

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