Trafik kazaları güvenlik kamerasında

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta’da geçen mart ve nisan aylarında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı.

Eylül ayında yaşanan kazaların paylaşıldığı videoda Isparta'dan 4 kaza yer aldı. İlk görüntüde, Gölcük Yolu'ndaki kavşakta, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün başka otomobile çarpması yer aldı. İkinci görüntüde ise Şehir Hastanesi Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar yer aldı. Aynı kavşaktaki diğer kazada ise 2 otomobilin çarpıştığı görüntü paylaşıldı.

Son görüntüde ise Davraz mahallesi çevreyolunda otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma, sonrasında da trafik ışığı direğine çarptığı kaza yer aldı.

Kazaların birçoğunun sürücülerin dikkatsizliği sebebi ile meydana geldiği görülüyor.

Burdur

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajıyla yayınlanan görüntülerde, Burdur'daki 3 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kazada; Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'ndan Nene Hatun Caddesi’ne dönmek için kavşağa kontrolsüz giren traktöre yolda seyir halinde olan motosiklet çarpıyor. İkinci kazada ise Yeni Mahalle Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan petrol istasyonuna dönmek için kavşaktan yola atlayan otomobile karşı istikametten gelen otomobil çarpıyor. Yayınlanan son kazada ise Tugay Kavşağı'na hızlı giren otomobil, kontrolden çıkıp savrularak kaldırıma çarpıyor.