Yaban keçilerini kovalayan vaşak görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.

Bu çerçevede yaban keçilerini kovalayan vaşak fotokapana yansıdı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından, “Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakları, yaban keçilerini kovalarken izlemek doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor.” ifadeleriyle paylaştı.