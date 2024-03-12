Yaban keçilerini kovalayan vaşak görüntülendi
Bir vaşağın yaban keçilerini kovaladığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.
Bu çerçevede yaban keçilerini kovalayan vaşak fotokapana yansıdı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından, “Doğanın dengesi için önemli bir rol üstlenen vaşakları, yaban keçilerini kovalarken izlemek doğanın vahşi güzelliğini gözler önüne seriyor.” ifadeleriyle paylaştı.