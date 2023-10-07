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Yavru vaşak koruma altına alındı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde görüntülenen yavru vaşak koruma altına alındı. Vaşağın bakımını bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü üstlenecek.

Haber Merkezi
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Sivas’ta doğal yaşam alanını terk eden yavru vaşak, yaşlı bir çift tarafından bulundu. Çiftin durumu bildirmesi üzerine yavru vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Sevimli vaşağın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafları ise kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı:

“Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyünde ormanlık alanda bir vatandaşımızın peşine takılan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğümüzce teslim alındı. Yavru vaşağın veteriner hekim tarafından ilk kontrolü yapıldı. Yavru, bir süre misafir edilecek. Bu süre içerisinde DKMP ekiplerimiz yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak.”

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