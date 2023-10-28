Zamanın sesinden İstiklal Marşı

Geçmişi ve geleceği bir araya getiren özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı.

Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.