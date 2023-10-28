Zamanın sesinden İstiklal Marşı
Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı ve antika saatlerin çıkardıkları seslerle yapay zeka teknolojisini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin nişanesi olan İstiklal Marşı’nı yeniden yorumladı.
Haber Merkezi
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Geçmişi ve geleceği bir araya getiren özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı.
Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.