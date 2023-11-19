Efes’te antik çağa yolculuk…

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes antik kenti, ziyaretçilerine antik kentin altın çağını yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ekim ayı başında açılışını yaptığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle antik Efes’te günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimletiyor. “Immersive” teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikâyeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, Efes antik kentinin içinde, antik tiyatronun hemen karşısında yer alıyor. Üç ayrı salonda Efes’in kuruluşunun, büyüyerek Roma’nın en kudretli şehri haline gelmesinin ve tarih sahnesinden silinmesinin hikâyesi görsel ve işitsel şovlarla anlatılıyor.

Efes’in altın çağı

Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketlerinden ve akademik kurumlarından mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş bir ekibin tasarladığı müze, ziyaretçilere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi yaşatmayı amaçlıyor.

Ziyaretçiler, Androklos’dan Kleopatra'ya, Markus Antonius'tan Artemis'e şehrin ünlü simalarıyla tanışıyor. Tapınakları ziyaret ediyor, pazar yerlerini geziyor, Arcadian yolundan yürüyebiliyor ve Teras Evler’deki hayatı tecrübe edebiliyor.

Müzede ziyaretçileri karşılayan seslerin tasarımı ve prodüksiyonu dört farklı bestecinin parçaları kullanılarak müze için özel olarak üretildi. Efes'in hikâyesi, Türkçede Selçuk Yöntem ve Gülen Karaman tarafından, İngilizcede ise David Schofield ve Olivia Williams tarafından seslendirildi.

Efes Deneyim Müzesi, haftanın yedi günü 08:00 - 17:30 saatleri arasında 16 farklı dil seçeneğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.