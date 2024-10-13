İstanbul Modern Sinema’nın yeni programında insan ve hayvan başrolde!

İstanbul Modern Sinema’nın Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla hazırladığı yeni programı, Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne denk gelen ekim ayında, insan ve hayvan ilişkisini mercek altına alıyor.

“İnsan Hayvan” başlıklı seçkide yer alan filmler, hayvana dönüşen karakterlerden “ötekilik” kavramına, evimizdeki ya da içimizdeki hayvana, insan ve hayvanın birbirine karıştığı durumlara ve insan doğasının değişmeyen niteliklerini hayvanlara atfetme eğilimi olan antropomorfizme kadar birçok temayı işliyor.

1960'lardan günümüze, İran’dan Dominik Cumhuriyeti’ne uzanan farklı coğrafyalarda çekilmiş bu filmler, insanla hayvan arasındaki yakınlığı ve mesafeyi yeniden keşfetmeye davet ediyor.

“İnsan Hayvan” programı

- Kuş

18 Ekim Cuma Saat: 19.00 / 20 Ekim Pazar Saat: 15.00 / Yönetmen: Andrea Arnold / Oyuncular: Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan

- Pepe

Yönetmen: Nelson Carlo de Los Santos Arias / 20 Ekim Pazar Saat: 17.00 / 24 Ekim Perşembe Saat: 17.00 / Oyuncular: Jhon Narváez, Sor María Ríos, Fareed Matjila

- Köpek Davası

25 Ekim Cuma Saat: 19.00 / 26 Ekim Cumartesi Saat:15.00 / Yönetmen: Laetitia Dosch / Oyuncular: Laetitia Dosch, François Damiens, Jean-Pascal Zadi

- Anadolu Leoparı

17 Ekim Perşembe Saat: 15.00 / Yönetmen: Emre Kayiş / Oyuncular: Uğur Polat, Tansu Biçer, Hatice Aslan

- Bestiaire

20 Ekim, Pazar Saat: 13.00 / 26 Ekim Cumartesi Saat:17.30 / Yönetmen: Denis Côté

- Ayı Adam

27 Ekim, Pazar Saat: 15.00 / Yönetmen: Werner Herzog / Oyuncular: Timothy Treadwell, Amie Huguenard

- Hayvan Sevgisi

19 Ekim Cumartesi Saat:17.00 / 27 Ekim 2024, Pazar Saat:13.00 / Yönetmen: Ulrich Seidl / Oyuncular: Ernst Schönmann, Franz Holzschuh, Erich Wögerer

- Max Sevgilim

19 Ekim Cumartesi Saat:15.00 / 24 Ekim Perşembe Saat: 13.00 / Yönetmen: Nagisa Ôshima / Oyuncular: Charlotte Rampling, Anthony Higgins, Victoria Abril

Max Sevgilim

- Fil Adam

17 Ekim 2024 Perşembe Saat:17.00 / Yönetmen: David Lynch / Oyuncular: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft

- İnek

24 Ekim Perşembe Saat:15.00 / 26 Ekim Cumartesi Saat:13.00 / Yönetmen: Dariush Mehrjui / Oyuncular: Ezzatolah Entezami, Mahin Shahabi, Ali Nasirian

- Rastgele Balthazar

17 Ekim Perşembe Saat:13.00 / Yönetmen: Robert Bresson / Oyuncular: Anne Wiazemsky, Walter Green, François Lafarge

Rastgele Balthazar

- Kedi Kız

19 Ekim Cumartesi Saat:13.00 / 27 Ekim Pazar:17.00 / Yönetmen: Jacques Tourneur / Oyuncular: Simone Simon, Tom Conway, Kent Smith