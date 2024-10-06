Octo İstanbul, Michelin yıldızı alacak mı?

JW Marriott İstanbul Bosphorus Hotel ve Michelin 2024 Rehberi’nde tavsiye listesinde yer alan, Gault&Millau şapkasına da sahip Octo İstanbul'un Executive Chef’i, Bolu Mengen doğumlu Şafak Erten… Şef Erten Octo’da yerel ve doğal ürünlerin önemini vurgulayarak, Türkiye’nin sekiz farklı bölgesinden özenle seçilmiş malzemelerle misafirlerine modern gastronominin sınırlarını zorlayan bir deneyim sunmayı hedefliyor. Menüde kullanılan her malzeme, Octo İstanbul’un doğallığa, yerelliğe ve sürdürülebilirliğe verdiği önemi yansıtmayı amaçlıyor.

Menünün ilham kaynağı olan sekiz yönlü pusula, Türkiye'nin sekiz farklı bölgesinden gelen lezzetlerle bir gastronomi haritası olarak da nitelendirilebiliyor. Şef Şafak Erten, bu pusula ile her bir yönü, Türkiye’nin mutfak kültüründeki zenginliği ve çeşitliliği temsil edecek şekilde düşündüğünü dile getiriyor. Octo İstanbul’un yeni menüsünün tasarımında kullanılan simgesel unsurlar, menünün arkasındaki derin kültürel bağları da simgeliyor. Menünün aynı zamanda kültürel bir miras niteliği de taşıması amaçlanıyor.

Octo İstanbul'un Executive Chef’i Şafak Erten

Yemek yapmak bir sanat

Mengen Aşçılık Lisesi'nde ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde okuyan Şafak Şef, yemek yapmanın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat olduğuna inanıyor ve “farklı lezzetleri bir araya getirmek, misafirlerin mutluluğunu görmek ve sürekli kendimi geliştirmenin bu mesleği seçmemdeki en önemli etkenler olduğunu söyleyebilirim” diyor.

Yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin menüsünde yer almasının hem yerel ekonomiyi desteklemek hem de konuklara otantik ve kaliteli lezzetler sunmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şafak Erten “her bir tabak, hem göze hem damağa hitap ederken, Türkiye’nin farklı bölgelerinin hikâyesini anlatıyor” diyor.

Denizin bereketli hazinelerinden ve doğanın zengin sunumlarından ilham alan Şef Şafak Erten’in coğrafi işaretli ürünler kullanarak geleneksel tarifleri modern tekniklerle yeniden yorumlandığı lezzetlerden oluşan Octo menüsünün önemli bir farklılığı da uluslararası mutfaklarla bu ürünlerin harmanlanmış olması. Amaç, konuklara hem geleneksel tatların hatıralarını hem de modern dokunuşlarla yenilikçi bir lezzet deneyimini yaşatmak.

Merak ediyorum Octo İstanbul, Executive Şef Şafak Erten’in iddialı menüsü ile Aralık ayında açıklanacak 2025 ödüllerinde Michelin yıldızı alacak mı?