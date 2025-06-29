Bir lezzet manifestosu: Urla'da toprak ve deniz buluştu

Türkiye’nin gastronomi haritasında parlayan yıldızlardan biri olan Urla, unutulmaz bir lezzet yolculuğuna ev sahipliği yaptı. Gault&Millau Türkiye Turu’nun ilk ayağı olan “Signature Dining Experience”, Türkiye ve İtalya’dan dört şefin hazırladığı 8 course’luk (yemeklik) menüyle Teruar Urla’da gerçekleştirildi. Etkinlik, bilet satışı olmayan, sadece medya, gastronomi dünyasının önde gelen isimleri ve davetlilere özel kapalı bir organizasyondu.

Bir gün öncesinde, Teruar Urla’nın Şefi ve Kurucusu Osman Serdaroğlu’nun sunduğu yeni yaz menüsü, uluslararası şefleri ve konukları etkiledi. Sözen Organizasyon’un öncülüğünde gerçekleşen bu iki günlük gastronomi şöleni, Türk mutfağının uluslararası sahnede yükselişine güçlü bir katkı sundu.

Manej Urla’da düzenlenen basın toplantısında Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen, 6-7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirecekleri Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferans & Fuarı’nın 10. yıldönümünü olduğuna dikkat çekti.

“Yerel ile globali birleştiriyoruz”

An Urla’daki (Kurucu Şef Seray Öztürk, Executive Şef Ali Çakmak) öğle yemeği, Urla’nın zengin tarım ürünlerini ve şeflerin yaratıcı vizyonlarını sergiledi. Ardından, Manej Urla’da düzenlenen basın toplantısında Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen, 6-7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirecekleri Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferans & Fuarı’nın 10. Yılı olduğuna dikkat çekti. Sözen, toplantıda vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Amacımız, Türkiye’nin gastronomi turizminin merkezi haline getirmek. Gastromasa gibi uluslararası kongrelerden şehir festivallerine, Gault&Millau’nun Türkiye’ye entegrasyonundan yerel şeflerimizin dünya sahnesine çıkmasına kadar geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Her proje, Türkiye’nin gastronomi hikâyesini samimiyetle anlatmayı hedefliyor. Gault&Millau’yu ülkemize getirerek şeflerimizi dünya sahnesine taşıdık. Urla’da başlayan ‘Signature Dining Experience’ serisi ise Türk ve yabancı şefleri bir araya getirerek yerel lezzetlerimizi globale tanıtacak.

Dünyada fine dining pazarı daralırken, otelcilik ve mixology barlar büyüyor. Michelin Guide ve Gault&Millau artık otellere de ödül veriyor. Biz de Türkiye’de bu trende uyum sağlıyoruz.

Gaziantep, Adana, Antalya, Urla ve Ayvalık’ta festivaller düzenliyoruz. 2026’da İstanbul Park Orman’da özgün bir şehir festivali planlıyoruz. Yine 2026’da Kapadokya’da, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yerel lezzetlerle birleştiren bir gastronomi deneyimi sunmayı planlıyoruz. Bu festivaller, şehirlerin gastronomi kimliğini güçlendiriyor ve turizme katkı sağlıyor.”

Ozan Kumbasar’ın hazırladığı çiğ deniz tarağı ve uykuluk ile kızarmış ekmek.

Teruar Urla’da “Signature Dining Experience”

Akşam saatlerinde Teruar Urla, kokteyl buluşmasıyla misafirlerini karşıladı. Saat 20.00’de başlayan “Signature Dining Experience”, Gault&Millau Türkiye 3 Toques Ödüllü ve 2025 En İyi Sürdürülebilirlik Ödülü sahibi Osman Serdaroğlu, Gault&Millau Türkiye 3 Toques Ödüllü Vino Locale Şefi Ozan Kumbasar, İtalya’dan Luigi Taglienti ve Karime López’in hazırladığı 8 course’luk menüyle damakları şenlendirdi. Her tabak, bölge ürünü içeceklerle eşleştirildi. Menüde şu lezzetler vardı:

Çiğ Deniz Tarağı ve Ajo Blanco (Ozan Kumbasar): İspanyol mutfağının bademli çorbası Ajo Blanco’nun modern yorumu.

Pelit Peynirli Brûlée (Osman Serdaroğlu): Urla’nın yerel peyniri ile hazırlanmış özgün bir yorum.

Meksika’dan Kartpostallar (Karime López): Mısır çıtırları, kırmızı karides ve macha-pesto sos.

Çiğ Deniz Tarağı ve Uykuluk ile Kızarmış Ekmek (Ozan Kumbasar): Akşamın en lezzetli yemeklerinden birisi.

İstiridye Risottosu (Luigi Taglienti): Limon ve taze otlarla zenginleştirilerek hazırlanmış bir risotto.

Akdeniz Yolculuğu (Karime López): Domates ve rezene aromalı levrek fileto.

Lemon Cream (Luigi Taglienti): Limonun ferahlığıyla sade ama rafine bir tatlı.

İnci Tatlısı (Osman Serdaroğlu): Urla’nın yerel tatlarından ilham alan bir lezzet.

Karime López’in hazırladığı Akdeniz Yolculuğu isimli domates ve rezene aromalı levrek fileto tabağı.

Gastronomimizin uluslararası yolculuğu

Sözen Organizasyon’un 10 yıl önce başlattığı Gastromasa Konferansları, Türk mutfağını dünya sahnesine taşıyan bir platform oldu. Gault&Millau’nun Türkiye’ye entegrasyonu, Türk şef ve restoranlarını dünya standartlarında değerlendirerek gastronomi turizmine katkı sağlıyor. “Signature Dining Experience”in ilk etkinliği ile Urla’dan başlayan bu lezzet yolculuğu, 28 Temmuz’da bu kez OD Urla’da devam edecek ve yaz boyunca Bodrum, Antalya ve İstanbul’da gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Yıl sonuna kadar düzenlenecek bu sekiz gala gecesi, Türk şefleri uluslararası meslektaşlarıyla bir araya getirecek.