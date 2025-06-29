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Cazın büyüsü İstanbul’u saracak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali caz müziğinin büyüsünü İstanbullulara bir kez daha yaşatacak.

Haber Merkezi
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Cazın büyüsü İstanbul’u saracak
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, 1-17 Temmuz tarihleri arasında caz müziğinin büyüsünü İstanbul’un dört bir yanına taşıyacak. 28 yıldır caz müziğine kesintisiz destek veren Garanti BBVA, bu yıl da festivalin ana sponsoru. Harbiye Açıkhava, Fransız Sarayı, swissotel, Esma Sultan Yalısı ve Moda Sahnesi gibi şehrin ikonik mekânlarında düzenlenecek konserler, Türkiye ve dünyadan cazın usta isimlerini ve yeni yeteneklerini bir araya getirecek.

Festival programından

Chucho Valdés Royal Quartet: Festival, Afro-Küba cazının efsanesi, 7 Grammy ödüllü Chucho Valdés’in 1 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da vereceği açılış konseriyle başlayacak. Valdés’e davulda Horacio “El Negro” Hernandez, basta José A. Gola ve perküsyonda Roberto Jr. Vizcaino eşlik edecek.

Hermanos Gutiérrez: Latin gitarının öncüleri, İsviçreli-Ekvadorlu kardeşler Hermanos Gutiérrez, 2 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da Türkiye’deki ilk büyük konserini verecek.

Max Richter: Çağdaş klasik müzik ve elektronik müziği birleştiren besteci ve piyanist Max Richter, 3 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da İstanbul’daki ilk performansını gerçekleştirecek.

Grégory Privat “Phoenix” feat. Tolga Bilgin: Fransız caz piyanisti Grégory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin, 4 Temmuz’da Fransız Sarayı’nda özel bir konserle sahnede olacak.

Chiara Civello // Hakan Başar Trio feat. Michelangelo Scandroglio: 5 Temmuz’da İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi’nde sahne alacak.

Jazzmeia Horn: Grammy adayı Jazzmeia Horn, 7 Temmuz’da Swissotel’de güçlü vokaliyle caz severlerle buluşacak.

Meshell Ndegeocello: Soul ve funk tınılarıyla tanınan Amerikalı sanatçı, 8 Temmuz’da Swissotel’de sahne alacak.

Brezilya Gecesi: Rogê: 9 Temmuz’da Esma Sultan Yalısı’nda Brezilya’nın sıcak ritimleri Boğaz’ın atmosferiyle birleşecek.

Meltem Ege & Friends feat. Matt Von Roderick: Türk caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta müzikseverlerle buluşacak.

Kerem Görsev Quintet: Türkiye cazının duayen ismi Kerem Görsev, 11 Temmuz’da Hilton Bosphorus’ta sahne alacak.

Caz Vapuru: 13 Temmuz’da Kabataş’tan hareket edecek Caz Vapuru, Boğaz’da müzik dolu bir deneyim sunacak.

Gece Gezmesi Konserleri: 16-17 Temmuz’da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde düzenlenecek “Gece Gezmesi” konserleri, genç yetenekler ve bağımsız seslerle caz ruhunu yansıtacak.

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