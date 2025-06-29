  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları
Takip Et

Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Söz ve bestelerin çoğunlukla Sezen Aksu’ya ait olduğu albümde, Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de yer alıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları
Takip Et

Sekiz yıl aradan sonra Sezen Aksu’nun yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” müzikseverlerle buluştu. 16 şarkıdan oluşan albüm, sanatçının kişisel hikâyelerini yansıtan duygusal ve etkileyici bir yolculuk sunuyor.

Söz ve bestelerin çoğu Sezen Aksu’ya ait olduğu albümde, Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de yer alıyor. Düzenlemelerde Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç’un imzaları bulunuyor.

Albümün tanıtım görselleri fotoğraf sanatçısı Osman Yalın, kapak tasarımı ise Ali Taran tarafından hazırlandı.

“Paşa Gönül Şarkıları” tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Yanköşe’nin yeni edisyonu Jeo-Atlas ile çevresel farkındalığa odaklandıYanköşe’nin yeni edisyonu Jeo-Atlas ile çevresel farkındalığa odaklandıYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Efeler Yolu’nda kültür, lezzet ve doğa senfonisi
Efeler Yolu’nda kültür, lezzet ve doğa senfonisi
Bir lezzet manifestosu: Urla'da toprak ve deniz buluştu
Bir lezzet manifestosu: Urla'da toprak ve deniz buluştu
Cazın büyüsü İstanbul’u saracak
Cazın büyüsü İstanbul’u saracak
Yanköşe’nin yeni edisyonu Jeo-Atlas ile çevresel farkındalığa odaklandı
Yanköşe’nin yeni edisyonu Jeo-Atlas ile çevresel farkındalığa odaklandı
Gündelik Mucizeler sergisi Kalyon Kültür’de sanatseverlerle buluştu
Gündelik Mucizeler sergisi Kalyon Kültür’de sanatseverlerle buluştu
Lezzet ve manzara bir arada…
Lezzet ve manzara bir arada…