Sezen Aksu’dan yeni albüm: Paşa Gönül Şarkıları

Sekiz yıl aradan sonra Sezen Aksu’nun yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” müzikseverlerle buluştu. 16 şarkıdan oluşan albüm, sanatçının kişisel hikâyelerini yansıtan duygusal ve etkileyici bir yolculuk sunuyor.

Söz ve bestelerin çoğu Sezen Aksu’ya ait olduğu albümde, Ahmet Selçuk İlkan, Levent Yüksel, Mithat Can Özer, Mohamed Yehia, Nader Abdallah, Necati Cumalı, Sait Büyükçınar ve Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin eserleri de yer alıyor. Düzenlemelerde Ayda Tunçboyacı, Can Sanıbelli, Ersay Üner, Mert Alp, Mithat Can Özer, Murat Acar, Murat Bulut, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Ozan Bayraşa ve Onno Tunç’un imzaları bulunuyor.

Albümün tanıtım görselleri fotoğraf sanatçısı Osman Yalın, kapak tasarımı ise Ali Taran tarafından hazırlandı.

“Paşa Gönül Şarkıları” tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.