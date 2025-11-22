15-20 yıl sonra daha az çalışacağız!

Fütürist Gerd Leonhard, teknolojinin çalışma süreleri üzerindeki etkisine dikkati çekerek, “Önümüzdeki 10, belki 15-20 yıl içinde insanlar olarak daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yaptığı için aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz"” dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla devam ediyor.

Geleceğin teknolojisi ve iş gücü dönüşümü konusunda değerlendirmelerde bulunan Fütürist Gerd Leonhard, teknolojinin kanser, obezite, diyabet gibi büyük problemleri çözmesi, uzay yolculuğunu mümkün kılması gibi ihtimallerin kendisini heyecanlandırdığını belirtirken, teknolojinin herkes için işe yarar hale gelmesi konusunda yeterli işbirliğinin sağlanamayabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Leonhard, öngörülerini sürdürerek, "Yaklaşık 2030'da neredeyse her şeyi yapabilir hale geleceğiz, beynimizi internete yüklemek gibi şeyler dahil. Ama sonra neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğu konusunda anlaşmamız gerekecek. En büyük kaygım, kuralları birlikte belirlemek için yeterince işbirliği yapmıyor olmamız. Sonra iş bir yarışa dönüyor ve çöküş oluyor." diye konuştu.

"Şu anda karşılığı ödenmeyen pek çok iş gelecekte ücretli olacak"

Fütürist Leonhard, teknolojinin gelişiminin meslekler üzerindeki etkilerine değinerek gelecekte risk altında olabilecek alanlara dikkati çekti. Rutine dayalı işlerin yerinin doldurulabileceğine değinen Leonhard, rapor doldurmak, muhasebe ve vergi işlemleri gibi örnekler verdi.

İşinin yüzde 30'u rutin olan bir kişinin, geri kalan zamanında başka türlü, daha iyi işler yapabileceğini, ancak işinin yüzde 90'ı rutin olan birinin işsiz kalabileceğini anlatan Leonhard, buna da çağrı merkezlerinde çalışanları örnek verdi.

Leonhard, arayüz tasarımcıları, robot denetçileri gibi yeni işlerin ortaya çıkabileceğini kaydederek, "Ama, 10, belki 15-20 yıl içinde, muhtemelen insanlar olarak daha az çalışacağız. Makineler işin çoğunu yaptığı için aynı para için günde sadece 3-4 saat çalışabileceğiz. O zaman da herkese temel gelir ödeyebilmek için yeterli parayı sağlayacak bir sistemi nasıl kullanacağımızı bulmamız gerekecek. Karlılık artacak, sistemin kazandığı para artacak, bizim de aldığımız payın artması gerekecek. Zor kısım geçiş dönemi olacak. Şu an 30 yaşındaysanız, işinizin gelecekte olup olmayacağını düşünmeniz gerekiyor, çünkü yapay zeka o işi nasıl yapacağını öğreniyor. Makineden daha iyi, daha insan olmayı öğrenmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öngörülerini sürdüren Leonhard, "Bence şu anda karşılığı ödenmeyen, çocuk büyütmek, büyükannenle ilgilenmek, yemek yapmak, sosyal hizmetlerde çalışmak ya da insanlara yardım etmek gibi pek çok iş, gelecekte ücretli hale gelecek. Bunun yanı sıra, kamu sistemi 'Teknoloji sayesinde elimizde bu kadar fazla para var, insanlara barınma için ödeme yapabiliriz, enerji ihtiyaçlarını karşılayabiliriz, başka işler yapmaları için destek verebiliriz.' dediğinde, bu iyi bir şey olur. Ama para sistemleri kuranların elinde toplanırsa, o zaman iyi olmaz, çünkü zengin daha da zenginleşir, yoksul daha da yoksullaşır. Bu yüzden asıl mesele teknoloji değil, politika." görüşünü paylaştı.

"En önemli şey yaratıcılık olacak"

Leonhard, yeni işlerin insanın yapabildiği şeylere dayanacağını belirterek, terapistlik ve yazarlık gibi sezgi gerektiren alanların, öğretmenlik, ressamlık, sanatçılık ve tasarımcılık gibi insanı anlamayı temel alan mesleklerin öne çıkacağına işaret etti.

Bu anlamda yaratıcılığın önemine dikkati çeken Leonhard, "En önemli şey yaratıcılık olacak, hiçbir şey yokken bir şey yaratmak. Makineler bunu yapamaz çünkü onların yarattığı her şey başka verilerden türetilmiş oluyor. Ama yaratıcıysanız, etrafta uçuşan 500 ayrı şeyi alıp yeni bir kombinasyon yaparsınız ve ortaya ünlü bir tablo çıkarırsınız. İnsan bunu yapar. Gerçek yaratıcılık mantıkla değil keşifle ilgili." dedi.

Leonhard, geleceğe dair genel değerlendirmesinde, "Geleceğin düşündüğümüzden daha iyi olacağını sanıyorum. Şu anda gelecekle ilgili çok fazla korkumuz var ve bu korkular haksız da değil, çünkü şu an tablo parlak görünmüyor. Ama insanların yeni şeyler yaratma kapasitesine de güvenmemiz gerekiyor. Tembel olabiliriz ama genelde ne yapacağımızı biliriz. İşbirliği yapmayı da biliriz, sadece daha iyi şekilde yapmamız gerekiyor." dedi.