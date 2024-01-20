2024 Miraç Kandili ne zaman? Dini günler takvimi 2024

Miraç, İslam dini anlatımlarında, Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

Sonraki yüzyıllarda yazılan miraçnamelerde Ali'ye benzer şekilde, İslam tarihinde Satuk Buğra Han, Ahmed Yesevi ve Celaleddin Rumi gibi Muhammed'den yüzyıllar sonra yaşamış dini/politik şahsiyetler bile miraç hikâyelerine dahil edilir. Böylece Alevi kültürü gibi bu kişilerin görüş ve uygulamaları da meşrulaştırılarak İslam kültürünün temel parçaları arasına sokulur ve yüceltilir.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte İsra ve Miraç olarak anılır.

Gök Tanrı inancından Hristiyanlığa, Zerdüştlükten Yahudiliğe, Mazdeizmden İslamiyete kadar birçok inanç göğü kutsal kabul etmiş ve göğü Tanrı'ya mekân olarak seçmişler, ölüm sonrası ruhlarının gökyüzüne yükseldiğine ve orada sonsuz yaşama ulaştığına inanmışlardır. Miraç bu inanç ve hikayelerin İslami yansımalarından biri olarak görülür. İslam kültüründeki miraçnameler ile özellikle Ardavirafname arasında birçok paralellikler göze çarpar. Birçok inançta Evren yeryüzü ve gökyüzü olarak iki bölümden oluşur. Buna göre iyi ruhlar gökyüzüne, cennete yükselirken, kötü ruhlar yerin altında, cehennemde azap çekerler.

Miraç Kandili ne zaman?

İslam dini anlatımlarında, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri görüp geriye döndüğü rivayet edilen Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk geliyor. Miraç Kandili 2024 yılında 6 Şubat Salı gecesi idrak edilecek.

Dini günler takvimi 2024

-Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

-Üç aylar başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

-Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

-Şaban ayı başlangıcı: 11 Şubat 2024 Pazar

-Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

-Ramazan-ı Şerif başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

-Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

-Ramazan Bayramı arifesi: 9 Nisan 2024 Salı