2024 Şaban ayı ne zaman başlıyor? Şaban ayının önemi nedir?

Şaban Ayı Nedir?

Araplar tarafından, İslâmiyet’ten evvel de mukaddes sayılan bir ay olduğu, ayların en kudretlisi kabul edilen Şaban ayı, bazı tarihî kesitlerde farklı şekillerde de adlandırılmıştır. İslam dininden öncede mukaddes bir ay olduğu tarihçiler ve İslam alimleri tarafından onaylanmıştır. Peygamber efendimiz bu ayı Şaban ayı olarak zikretmeyi ve hicri takvime teşekkül ederek günümüze kadar geldiği aktarılır. Şaban ayında yapılan ibadetlere misliyle karşılık verilir.

Şaban Ayı’nın Önemi Nedir?

Şaban ayı, hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Kişilerin bu süreçte tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Ramazan ayına yönelik hazırlık sayılır. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başlanılır ve artırılarak devam edilir. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yakınlaşırlar.

Şaban Ayı Ne Zaman?

Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini takvime göre 11 Şubat 2024 pazar günüdür.

Şaban ayı ibadetleri nelerdir?

Şaban ayında yapılması gerekli olan birçok ibadet vardır. İbadetleri düzgünce yerine getiren kişilerin günahları bağışlanır. Ayrıca bu ibadetleri yerine getiren kişiler yüksek sevaplar kazanarak hem bu dünya hem de ahirette mükafatlandırılır.

Şaban ayı ibadetleri;

-Nafile ve kaza namazlarını kılmak

-Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak

-İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek

-Tövbe etmek

-Allah'a şükür etmek

-Bol miktarda zikir çekmek