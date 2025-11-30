2026 bordo, yeşil, gri pasaport ücretleri! Zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan vatandaşlar yeni yıldan önce pasaport işlemlerini hallederek zamlı fiyatlardan etkilenmemenin yollarını arıyor. Bu kapsamda zamlı ve zamsız fiyatlar araştırılıyor.

2026 BORDO, YEŞİL, GRİ PASAPORT ÜCRETLERİ!

2026 zamlı pasaport fiyatları henüz belli olmadı. Türkiye'de yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren 2025 yılı pasaport harç ve defter bedelleri güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifelerle birlikte, pasaport çıkarma maliyetleri, geçerlilik süresine göre farklılık göstererek önemli ölçüde artış gösterdi.

2025 yılı için tüm pasaport sürelerinde defter bedeli sabit olarak 1.135,00 TL olarak belirlendi. Ancak harç bedelleri süreye göre değişiyor ve bu da toplam maliyeti etkiliyor. İşte Umuma Mahsus (Bordo) Pasaportlar için geçerli olan güncel ödeme tutarları:

6 Aylık Pasaport: Harç bedeli 2.359,40 TL ile birlikte toplam ödeme 3.494,40 TL'ye ulaştı.

1 Yıllık Pasaport: Toplam maliyet 4.584,40 TL olarak belirlendi.

2 Yıllık Pasaport: Ödenecek miktar 6.766,40 TL oldu.

3 Yıllık Pasaport: Toplam ücret 9.135,00 TL seviyesinde.

4-10 Yıllık Pasaport: En uzun süreli pasaportun toplam bedeli ise 12.409,00 TL olarak resmileşti.

ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zamlı pasaport ücretleri henüz netleşmedi. Detaylar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz. Hususi (Yeşil) ve Hizmet (Gri) Pasaport sahipleri harç bedelinden muaf tutulmaya devam ediyor; bu kişiler yalnızca 1.135,00 TL defter bedelini ödemektedir. Ayrıca, 25 yaş altı öğrencilerin de harç bedeli ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Pasaport ücretlerinin ödemesi; vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.