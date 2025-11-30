29 Kasım 2025 Masterchef kim elendi? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? soruları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu gecenin yaşandığı 29 Kasım Cumartesi akşamı eleme potasına giden isimler belli oldu.

29 KASIM 2025 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

29 Kasım Cumartesi eleme potasına giren isimler şöyle oldu:

Sezer

Çağatay

Ayla

Mert

29 Kasım’da MasterChef’te büyük bir eleme gecesi yaşandı. Eleme potasında dört isim vardı: Ayla, Mert, Sezer ve Çağatay.

Önce yarışmacılardan elma konseptiyle yaratıcı tabak hazırlamaları istendi. Bu turda puanlar şöyle dağıldı:

Mert 22 puan, Çağatay 21 puan, Sezer 20.5 puan, Ayla ise 19.5 puan aldı.

Sonrasında, ikinci etapta şeflerden gelen özel görev, Danilo Zanna’nın “Kalkan” balığı yemeğini hazırlamaktı. Bu teknik ve sunum ağırlıklı tabakta yarışmacılar tüm yeteneklerini ortaya koydu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te tüm dokunulmazlık oyunlarını kırmızı takım kazandı.

Ödül oyununu kazanan mavi takım ise 150 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

Final değerlendirmesi sonunda en düşük puanı alan isim Ayla oldu. Bu sonuçla Ayla, MasterChef’e veda etti; diğer üçü ise yarışmaya devam hakkı kazandı.

Böylece bu bölümde izleyiciler hem yaratıcı tabak hem teknik yemek yeteneklerini bir arada izleme şansı buldu; hem gerilim hem heyecan yüksek düzeydeydi. Eleme gecesiyle birlikte yarışmada “ilk 8”e kalacak yarışmacılar netleşmeye başladı.