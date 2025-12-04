3 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor. Kura çekilişi ise noter huzurunda yapıldı. Ortaya çıkan sayılar da açıklandı.

3 ARALIK 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

3 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Tam 409 milyon 317 bin 502 lira 92 kuruşluk rekor seviyedeki ikramiye, bir sonraki haftaya taşındı.

Talihlilerin merakla beklediği sonuçların ardından şans oyunu tutkunlarında büyük heyecan oluştu. Yetkililer, devreden bu yüksek tutarın bir sonraki çekilişe ilgiyi artırmasının beklendiğini belirtti. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin kime çıkacağı ise gelecek çekilişle birlikte netleşecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto severlerin nefeslerini tutarak beklediği 3 Aralık 2025 tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online'ın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebilen sonuç sorgulama ekranı, şanslı numaraları merak eden vatandaşların akınına uğradı.

Büyük ikramiyenin devretmesiyle rekor seviyelere ulaşan bu çekilişte, milyonluk hayallere kimin ulaştığı büyük bir merak konusu oldu. Sorgulama ekranına bilet numarasını giren oyuncular, kazanç durumlarını anında öğrenme imkanı buldu. Şanslı numaraların doğru tahmin edilmesi durumunda, hayatları değiştirecek büyük ikramiye, talihlisini bekliyor.