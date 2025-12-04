3 Aralık reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok hangi dizi ve program izlendi? ABC1, AB ve Total

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya dün akşam ABC1, AB ve Total tüm kategorilerde günü lider tamamladı. Öte yandan gecede ise ATV’nin Kuruluş Orhan, TV8’in MasterChef Türkiye, Star TV’nin Sahipsizler ve NOW TV’de Sakıncalı yeni bölümleriyle ekranlardaydı.

Show TV’nin Rüya Gibi tekrarı ve TRT 1’in Kurt ve Aslan filmi de yayınlandı.

ABC1 ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

5. Esra Erol’da – ATV

6. Kuruluş Orhan – ATV

7. MasterChef Türkiye – TV8

8. Sahipsizler – Star TV

9. ATV Ana Haber – ATV

10. Show Ana Haber – Show TV

AB ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

5. MasterChef Türkiye – TV8

6. Kuruluş Orhan – ATV

7. Esra Erol’da – ATV

8. Show Ana Haber – Show TV

9. Sahipsizler – Star TV

10. Kuruluş Orhan (Özet) – ATV

Total ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Esra Erol’da – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

5. Sahipsizler – Star TV

6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

7. Kuruluş Orhan – ATV

8. ATV Ana Haber – ATV

9. MasterChef Türkiye – TV8

10. Gelin – Kanal 7