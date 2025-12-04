  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. 3 Aralık reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok hangi dizi ve program izlendi? ABC1, AB ve Total
Takip Et

3 Aralık reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok hangi dizi ve program izlendi? ABC1, AB ve Total

Televizyonseverlerin merakla beklediği 3 Aralık 2025 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Peki gündüz kuşağı ve akşam yayınlanan yapımlar arasında en çok ne izlendi? İşte dünün reyting sonuçları…

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
3 Aralık reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok hangi dizi ve program izlendi? ABC1, AB ve Total
Takip Et

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya dün akşam ABC1, AB ve Total tüm kategorilerde günü lider tamamladı. Öte yandan gecede ise ATV’nin Kuruluş Orhan, TV8’in MasterChef Türkiye, Star TV’nin Sahipsizler ve NOW TV’de Sakıncalı yeni bölümleriyle ekranlardaydı.

Show TV’nin Rüya Gibi tekrarı ve TRT 1’in Kurt ve Aslan filmi de yayınlandı.

ABC1 ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

5. Esra Erol’da – ATV

6. Kuruluş Orhan – ATV

7. MasterChef Türkiye – TV8

8. Sahipsizler – Star TV

9. ATV Ana Haber – ATV

10. Show Ana Haber – Show TV

AB ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

5. MasterChef Türkiye – TV8

6. Kuruluş Orhan – ATV

7. Esra Erol’da – ATV

8. Show Ana Haber – Show TV

9. Sahipsizler – Star TV

10. Kuruluş Orhan (Özet) – ATV

Total ilk 10 ￼

1. Eşref Rüya – Kanal D

2. Esra Erol’da – ATV

3. Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

5. Sahipsizler – Star TV

6. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

7. Kuruluş Orhan – ATV

8. ATV Ana Haber – ATV

9. MasterChef Türkiye – TV8

10. Gelin – Kanal 7

Yaşam
ABD'de volkanik çukurda 1,5 trilyon dolarlık lityum rezervi ortaya çıktı
ABD'de volkanik çukurda 1,5 trilyon dolarlık lityum rezervi ortaya çıktı
Masterchef Hakan (Altunbaş) kimdir? Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli?
Masterchef Hakan (Altunbaş) kimdir? Masterchef Hakan kaç yaşında, aslen nereli?
Sahipsizler 41 bölüm fragmanı izle; Sahipsizler yeni bölüm fragmanı (Youtube)
Sahipsizler 41 bölüm fragmanı izle; Sahipsizler yeni bölüm fragmanı (Youtube)
Eşref Rüya 25 bölüm fragman izle! Eşref Rüya son bölüm fragmanı izle Youtube
Eşref Rüya 25 bölüm fragman izle! Eşref Rüya son bölüm fragmanı izle Youtube
3 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
3 Aralık 2025 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Masterchef 4 ceket kimin oldu? Masterchef son ceketi kim kazandı?
Masterchef 4 ceket kimin oldu? Masterchef son ceketi kim kazandı?