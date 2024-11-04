3 Kasım Reyting Sonuçları: Türkiye’de pazar günü bu yapımlar izlendi!

Yeni dizi ve halihazırda mevcut programlar, reyting sonuçlarını her gün değiştirebiliyor. Başrolünde Aras Bulut İğnemli’nin yer aldığı Deha güçlü bir giriş yaparken, izleyiciler kısa sürede bu diziye kenetlendi diyebiliriz.

Peki 3 Kasım reyting sonuçları ne, hangi yapım en çok izlendi. İşte 3 Kasım reyting sonuçları…

3 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde birinciliği TRT1’in sevilen dizisi "Teşkilat" alırken, ikinci sırada Show TV’de yayınlanan "Deha", üçüncü sırada ise Now TV’de izleyiciyle buluşan "Kirli Sepeti" yer aldı.

Öte yandan AB kategorisinde yine birinci sırada "Teşkilat" bulunurken, ikinci sırada "Deha", üçüncü sırada ise "Deha" dizisinin özeti yer aldı.

Son olarak ABC kategorisinde de ilk sırada "Teşkilat" yer alırken, onu Show TV’nin "Deha" dizisi ve üçüncü sırada "Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu" takip etti.

DEHA DİZİSİNE İLGİ BÜYÜK

Show TV’nin yeni dizisi DEHA, henüz 6 bölüm yayınlanmasına rağmen iyi bir kitleyici elde etti. Başrolünde Aras Bulut İğnemli, Taner Ölmez, Melis Sezen, Uğur Polat ve birçok ismin yer aldığı dizi, pazar günü yeni bölümleriyle heyecanla bekleniyor. Dizinin konusu ise , biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyor.