35. Kristal Elma Ödülleri sahiplerini buldu

Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 35’incisi düzenlenen Kristal Elma Ödül Töreni Volkswagen Arena’da bini aşkın reklam yaratıcısının katılımıyla gerçekleşti. 8 Büyük, 113 Kristal Elma, 128 Gümüş Elma, 122 Bronz Elma, 5 Jüri Özel Ödülü sahiplerine kavuştu.

8 ödül verildi

* Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon kategorisinde Sigortam.net için gerçekleştirilen GTA Kaza Sigortası projesi ile Tribal Worldwide İstanbul

* Basın, Açıkhava, Radyo ve Ses kategorisinde Birgün için gerçekleştirilen Ters Balkon açıkhava projesi ile TBWA\Istanbul

* Medya kategorisinde Vodafone için gerçekleştirilen İyi Bir Yerde Duruyoruz projesi ile Circus

* Bölge kategorisinde Pelagos Restoran için gerçekleştirilen Lezzetin Yolu projesi ile Şapka ve Fil Reklam Ajansı

* Tasarım kategorisinde Mastercard için gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi Vapuru projesi ile Kompüter

* TV Sinema kategorisinde BOYNER için gerçekleştirilen Bi' Tanısan Seversin projesi ile VMLY&R İstanbul

* Online Film kategorisinde Yeni Rakı Global için için gerçekleştirilen O Gün Geldiğinde projesi ile Blab

* Entegre Kampanyalar kategorisinde Vestel için gerçekleştirilen Biz Voleybol Ülkesiyiz projesi ile Concept

Reklam ve pazarlama sektörünün yaratıcılığı ödüllendirdiği yarışmada TV- Sinema, Online Film, Entegre Kampanyalar, Basın, Açıkhava, Radyo, Dijital, Medya, Tasarım, Yapım Yönetim, Müzik ve Bölge kategorilerinde ödül kazananlara ek olarak beş marka “Yaratıcılığa Cesaret Veren Markalar” arasında yer aldı.

2018’den bu yana Yaratıcılığa Cesaret Veren Markalar için de törende yer açan Kristal Elma’da; Akbank, Boyner, Burger King, Sigortam.net, Vestel bu sene ödül alan markalar arasında yer aldı.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Ödülü

Yarışmaya bu seneye özel dahil edilen özel kategoride Cumhuriyet’in 100. Yılına ithafen hayata geçirilen yaratıcı projeler ödüllerine kavuştu.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Ödülü’nü kazananlar şöyle;

Ayrılamam Yolundan (TBWA\Istanbul ve Akbank), Çok Yaşa Cumhuriyet (Tribal Worldwide İstanbul ve Koç Holding) ve Cumhuriyet’in 100. Yılı (We İstanbul ve Türkiye İş Bankası) oldu.