  1. Ekonomim
  2. Yaşam
  3. Rize Valiliği'nden heyelan ve su baskını uyarısı
Takip Et

Rize Valiliği'nden heyelan ve su baskını uyarısı

Rize Valiliği, heyelan tehlikesi ve oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rize Valiliği'nden heyelan ve su baskını uyarısı
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, son 24 saatte kentte meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve heyelan risklerinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Bu süreçte can ve mal kaybını önlemek adına belirli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyelan tehlikesi olan dik yamaçlardan ve dere yataklarından uzak durun. Su baskını riski olan bölgelerden geçmemeye özen gösterin. Araçla seyahat ediyorsanız su birikintilerinin olduğu yollardan kaçının. Acil bir durumda hemen 112 Acil yardım hattını arayarak destek isteyin. Dikkatli ve tedbirli olmak olası tehlikeleri en aza indirmek için hayati önem taşımaktadır."

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdıDoğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdıYaşam
Uçakla çok seyahat edenlere yeni vergi çağrısı!Uçakla çok seyahat edenlere yeni vergi çağrısı!Küresel Ekonomi

 

Yaşam
Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 5 ile fırtına uyarısı
İstanbul’da yoksulluk arttı: 10 evden 3’üne taze meyve sebze girmiyor
İstanbul’da yoksulluk arttı: 10 evden 3’üne taze meyve sebze girmiyor
La Nina riski: Dünya bu kış üst üste dördüncü dalgayı yaşayabilir
La Nina riski: Dünya bu kış üst üste dördüncü dalgayı yaşayabilir
Selanik''te ilginç olay! Komşularının ayakkabılarını koklarken yakalandı, hapis cezası aldı
Selanik''te ilginç olay! Komşularının ayakkabılarını koklarken yakalandı, hapis cezası aldı
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Avrupa Yakası'nın 'Kubilay'ı Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu