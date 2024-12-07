Akyazı TSO başkanı Bayraktar toprağa verildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar ile Akyazı Ziraat Odası ve Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar ve Soner Bayraktar’ın ağabeyleri olan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar, bir süredir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bayraktar’ın cenazesine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ilçe belediye başkanları, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A.Akgün Altuğ, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, çevre illerin oda ve borsa başkanları, sanayici ve iş insanları ile binlerce vatandaş katıldı.

Bayraktar’ın cenazesi Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında toprağa verildi.