Uçakla çok seyahat edenlere yeni vergi çağrısı!

Yeni Ekonomi Vakfı (NEF), sık uçanlar için yaptığı vergi çağrısının kabul edilmesi halinde, yeni verginin havacılık vergisi gelirlerini yılda 64 milyar euro arttırabileceğini ve bunun da sık uçan yolcular üzerinde minimum etki yaratacağını tahmin etti.

Verginin hedefinde sık uçanlar var

Euronews’ten Garfield Myrie’nin haberine göre, NEF, yılda birden fazla uçuş yapanların hedef alınacağı ve hava yoluyla az seyahat edenlerin muaf tutulacağını öne sürüyor.

Vergi, bir kişinin yılda gerçekleştirdiği dönüş uçuşu sayısına göre uygulanacak ve ilk dönüş uçuşu ücretten muaf tutulacak.

Orta ve uzun mesafeli uçuşlar yapanlar ya da business ve first class'ta seyahat edenler, ek bir ücretle karşılaşacakları için en çok etkilenenler olacak.

Yüzde 5’lik bir kesim

Vakıf, planlarının mali ve çevresel faydalarının yarısından fazlasının en çok uçan yüzde 5'lik kesimden geleceğini tahmin ediyor. Uçak yolcularının yaklaşık yüzde 72'sini oluşturan büyük çoğunluk, bir kez uçarak ya da hiç uçmayarak ücretlerden kurtulacak.

NEF analistleri, vergiden elde edilecek paranın iklim hedeflerine ulaşılmasına yönelik küresel çabaları desteklemek için çok önemli olabileceğini düşünüyor. Toplanan fonların bir bölümünün, iklim değişikliğinin mali ve çevresel etkileriyle mücadele etmekte olan ülkeleri desteklemek üzere ayrılması gerektiğini savunuyorlar.

“Fonlar, iklim krizi için düşük ve orta gelirli ülkelere ayrılmalı”

NEF'te kıdemli araştırmacı olan Sebastian Mang şunları söyledi:

"İklim çöküşünü durdurmak söz konusu olduğunda, Avrupa mevcut finansman açısından büyük bir boşlukla karşı karşıya."

"Sık uçuş vergisi AB fonlarına önemli bir katkı sağlayabilir ve toplu taşıma, rüzgâr ve güneş enerjisi ve doğa restorasyonu yatırımları için yüz milyarlarca dolarlık sermaye yaratmak üzere kaldıraç etkisi yaratabilir" diyen Mang, şunları da sözlerine ekledi:

"Aynı zamanda, fonların bir kısmı AB'nin iklim krizinin keskin ucuyla uğraşan düşük ve orta gelirli ülkelere katkısı için ayrılmalı."

İklim değişikliğinin Avrupa'da ekonomik etkileri

AB'nin istatistik ofisi Eurostat'ın verilerine göre, 2022 yılında iklimle ilgili toplam ekonomik kayıplar 12 milyar euro oldu.

En yüksek toplam kayıp 2017 yılında (27.9 milyar euro) kaydedilmiş olup, Avrupa'da kaydedilen ve tarım alanlarını yok eden ve orman yangınları dalgasını tetikleyen sıcak hava dalgalarının bir sonucu olarak 2020'deki kaybın iki katından fazla.

Tüketiciler iklim değişikliğinin etkilerini zeytinyağı da dahil olmak üzere emtia fiyatlarında büyük artışlarla hissetmeye başladılar. Bu yıl fiyatlar 2023'e kıyasla yüzde 50 oranında arttı. Eurostat bu artışı Yunanistan, İspanya ve İtalya'daki zeytinlikleri vuran yıkıcı kuraklıklara bağlıyor.