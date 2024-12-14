Türkiye genelinde yağışlar kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yarı yarıya azaldı

Meteoroloji'nin 2024 yılı kasım ayı "Alansal Yağış Raporu"na göre, kasım ayı yağışı 54.8 mm, kasım ayı normali (1991-2020) 58.3 mm, 2023 yılı kasım ayı yağışı 109.3 mm’dir.

Yağışlarda normaline göre yüzde 6, geçen yıl kasım ayı yağışına göre yüzde 50 azalma meydana geldi.

Kasım ayında yağışlar; Trakya’nın batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun orta kesimleri, Muğla ve Antalya’nın batısı, Burdur, Isparta, Uşak, Afyonkarahisar, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde normallerine göre yer yer yüzde 40’ın üzerinde azalma, Sakarya, Düzce, Karabük, Sinop, Samsun, Giresun, Antalya ve Mersin çevrelerinde ise yer yer yüzde 80’e varan artış gösterdi.

Bölge genelinde Doğu Anadolu Bölgesi normali civarında, Karadeniz Bölgesi normali üzerinde, diğer bölgeler normalleri altında yağış aldı. Normaline göre en fazla azalma yüzde 29 ile İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti.

İl genelinde en fazla yağış 199.6 mm ile Rize’de, normaline göre en fazla artış yüzde 73 ile Samsun’da meydana gelirken; en az yağış 10.3 mm ile Iğdır ve normaline göre en fazla azalma yüzde 71 ile Edirne’de gerçekleşti.

Sinop’ta 20, Samsun ve Amasya’da son 12 yılın en yüksek kasım ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde kasım ayında ortalama 8.4 gün yağış görüldü (1991-2020 normali 8.4 gün). Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğu kesimleri ile İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşirken, Edirne ve Konya çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.