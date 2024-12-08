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Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Ev fiyatlarındaki yükseliş en çok kimleri endişelendirdi?

Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı OECD grafiğinde, Türkiye’de barınma endişesinin büyük yaş gruplarında daha çok görüldüğü belli oldu.

Şeyda Uyanık
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Prof. Dr. Hakan Kara paylaştı: Ev fiyatlarındaki yükseliş en çok kimleri endişelendirdi?
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı OECD verileri Türkiye’de barınma endişesini ortaya koydu.

Dünyada son yıllarda artan fiyatlar, gençlerin ev almalarını ya da kazançlarıyla kiraları karşılamakta zorlandığını gösteriyor.

2022 yılında yapılan araştırmada, OECD ülkeleri içinde yükselen ev fiyatları ve kiralarla barınmaya yönelik, gençler ve yaşlılar arasındaki endişe farkının arttığı tek ülke Türkiye oldu.

55-64 yaş ile 18-29 yaş aralığındaki grupların barınma endişelerinin değişiminde bir tek Türkiye’de yaşlılar gençlerden daha çok endişe duydu.

Diğer bütün ülkelerde gençler barınma endişesini daha çok yaşadı.

Kara paylaşımında, ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin de OECD ülkeleri içinde Türkiye’de en yüksek oranda olmasına atıf yaparak, “55-64 yaş grubunun barınma endişesinin gençlere göre daha yüksek olduğu tek OECD ülkesiyiz. (Gençlerimizin %25’i maalesef boşta geziyor ama barınma konusunda ailelerine güveniyorlar sanırım.)” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hakan Kara’dan büyüme için iyi, enflasyon için kötü haber!Prof. Dr. Hakan Kara’dan büyüme için iyi, enflasyon için kötü haber!Ekonomi

 

 

 

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