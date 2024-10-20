Selanik''te ilginç olay! Komşularının ayakkabılarını koklarken yakalandı, hapis cezası aldı
Selanik'e 15 kilometre uzaktaki Sindos kasabasında komşularının ayakkabılarını koklarken yakalanan 28 yaşındaki erkeğe bir ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alan kişi, bunu neden yaptığını açıklayamadığını söyledi.
Yunanistan'da komşularının evine gizlice girerek ayakkabılarını koklayan erkeğe hapis cezası verildi. 'Davranışının sebebini açıklayamadığını ve büyük bir utanç duyduğunu' söyleyen adam, bir ay hapis cezasına çarptırıldı.
28 yaşındaki şüpheli, Selanik'in yaklaşık 15 kilometre batısında yer alan Sindos kasabasında, 8 Ekim günü sabaha karşı komşularının dışarıda bıraktığı ayakkabılarını koklarken yakalanmıştı. Son 6 ayda, en az 3 kez benzer olayların yaşandığı belirtildi.
'Kimseye zarar verme niyeti olmadığını' söyleyen komşuları da, adamın hiçbir zaman saldırganlık belirtisi göstermediğini dile getirdi. Denetimli serbestliğe tabi tutulan zanlının terapi görmesine karar verildi.