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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Saat 15.00 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi orman deposu mevkisinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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