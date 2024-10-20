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Denizli’de korkutan orman yangını! Meyve ağaçları da zarar gördü

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Denizli’de korkutan orman yangını! Meyve ağaçları da zarar gördü
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Yangın, Çivril ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi Kumlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Meyve ağaçları zarar gördü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgar etkisiyle alevler Bozdağ Mahallesi Yukarı Bağlar mevkiinde doğru ilerledi. Yangının neticesinde bölgedeki meyve ağaçları da zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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