Hazine ve Maliye Bakanlığı, özellikle sosyal medyada yaygınlaşan yaşam koçluğu, meditasyon ve mentörlük gibi hizmetlerden gelir elde edenlere yönelik vergi denetimlerine hız verdi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz. Sosyal medya aracılığıyla sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk bulunanlar izaha davet ediliyor." dedi.

Şimşek, "Vergide adaleti ve etkinliği artırma ilkesi doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız sürecek" diye konuştu.