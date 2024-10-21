İstanbul’da yoksulluk arttı: 10 evden 3’üne taze meyve sebze girmiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Yoksulluk İstatistikleri” yayımlandı.

İstanbul’da yoksulluk oranı, önceki seneye göre artarak yüzde 18,3 olurken, İstanbulluların yüzde 62,5’i evlerini istedikleri sıcaklığa getiremediklerini belirtti.

İstanbul’da araştırmaya katılanların yüzde 61,7’si bir kıyafet ihtiyacı olduğunda yenisini alamadığını belirtirken, yüzde 58,1 oranında kişilerin iki günde bir et, tavuk ve balıktan oluşan bir yemek yiyemediği görüldü.

İstanbulluların yüzde 65,1’i spor, konser ve sinema gibi faaliyetlere katılamadığı görülürken, şehir dışında 1 hafta tatil yapamayanların oranı yüzde 62,9 oldu.

İstanbulluların yüzde 34’ü taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediğini ifade etti.