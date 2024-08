Almina Tude Uygun kimdir? Bülent Uygun’u yıkan haber! Almina Tude Uygun annesi kimdir?

Almina Tude Uygun kimdir? Almina Tude Uygun annesi kimdir? soruları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan Bülent Uygun’un kızının sağlık durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Almina Tude Uygun hakkındaki bilgiler ve biyografisi de araştırılıyor. Süper Lig’de çok sayıda kulübü çalıştıran Bülent Uygun’un yaşadığı acı olay sevenlerini de derinden üzdü. Bu kapsamda olaya ilişkin detaylar sürekli merak ediliyor.

ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?

Almina Tude Uygun 28 yaşındadır. Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun’un kızı olan Almina Tude, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyor. Yıllarda diyabet tip 2 ile mücadele eden Tude, tam 25 kilo verdikten sonra hayatı değişti.

Genç kızın şeker hastalığı nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

ALMİNA TUDE UYGUN ANNESİ KİMDİR?

Almina Tude Uygun’un annesinin kim olduğu bilinmiyor. Konuya ilişkin bilgiler sıklıkla araştırılsa da Bülent Uygun’un 2014 yılında Özlem Füsun Önal ile 2012 yılında da Gamze Uygun ile evlendiği biliniyor. Bülent Uygun’un tüm evliliklerinden sadece 1 çocuğu oldu o da Almina Tude Uygun’dur.

TUDE UYGUN’UN DİYABETLE MÜCADELESİ

Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina’ya (19) ‘tip 2 diyabet’ hastalığı tanısı konmuştu. Yaklaşık 6 yıl bu hastalıkla yaşayan Almina, zaman zaman bir hafta içinde 2 kez şeker komasına girdi için bir yandan diyabetle uğraşırken diğer yandan da açlık hissini yaşamadığı için aşırı kilo almıştı

Yıllar önce “sadi-s” ameliyatı olan Almina’nın ameliyattan önce 500 civarında olan şekeri, ameliyatın üçüncü günü normale döndü, takiplerde de bir daha yükselmediği görüldü. Ameliyattan önce 90 kilo olan Almina, 25 kilo vererek 65 kiloya düştü. Ameliyattan sonra yeniden doğduğunu belirten Almina Uygun, duygularını şöyle ifade etmişti:

“Sürekli hastanelerde geçen düşmeyen bir şeker, aşırı kilo. Hiçbir genç kızın yaşamak istemeyeceği bir durum tabiî ki. İstediğini alamıyorsun, giyemiyorsun, insanların tepkileri, bakışları. Şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Hastaneye uğramıyorum. Benim için karar vermek zor olmadı. Sürekli gelen şeker komaları sonunda olmak zorundaydım. Ama çok mutluyum. Çünkü hayatım çok değişti, çok rahatım. Kilo verdim şekerim yok, insülin, hap kullanmıyorum. Benim açımdan çok rahat bir dönem yeniden doğmak gibi bir şey. Artık tüy gibiyim.

Özgüveniniz artıyor. Çünkü sürekli şuramı, buramı saklayayım, sürekli çekingen tavırlar artık yok, istediğimi giyebilirim. Bu da yakıştı, bu da yakıştı. Gidip büyük reyonlarına bakmak yerine gidip 36-38 beden kıyafete bakıyorum ki ben 42-44 beden giyiyordum. 95 kilodan 65 kiloya düştüm. E tabi bunun verdiği bir özgüven doğal olarak oluyor. Onun dışında tabi gardırobunuzu baştan yeniliyorsunuz. İçimden ufak bir Almina daha çıktı. Ama çok rahatım, sağlıklıyım, daha dinç uyanıyorum. Her gün biraz daha kendime güveniyorum. Dedim ki tamam yeniden başladı hayat. Şimdi her şey sıfırdan daha rahatım daha özgürüm. Hareket etmem yatıp kalkmam, yemem içmem her konuda daha rahatım. Şimdi şunu yesem şekerim artar mı diye düşünmüyorsun. Ben günde 5 defa insülin alıyordum. Onun dışında iki defa ilaç kullanıyordum ona rağmen düşmüyordu. Şimdi öyle bir derdim yok sabah ilaç içmiyorum, akşam iğne vurdurmuyorum. İstediğim her şeyi giyebiliyorum. Onun için çok mutluyum ve hiç pişman olunacak bir şey değil. Mutlaka obezite ve şeker problemi olan herkes olmalı.”