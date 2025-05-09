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Altından daha değerli: Ay'dan toplanan topraklar İngiltere'ye ulaştı

Çin’in 2020’de Ay’dan topladığı toprak örnekleri ilk kez İngiltere’ye ulaştı. Bilim insanları, bu nadir örneklerle Ay’ın ve Dünya’nın erken dönemlerine ışık tutmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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Altından daha değerli: Ay'dan toplanan topraklar İngiltere'ye ulaştı
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Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Ay’dan Dünya’ya getirilen toprak örnekleri, Çin tarafından İngiltere’ye ödünç verildi. Numuneler, yüksek güvenlikli bir laboratuvarda koruma altına alındı.

İngiltere’de bu nadir toprakla çalışmasına izin verilen tek bilim insanı olan Profesör Mahesh Anand, Ay tozunu “altın tozundan daha değerli” olarak tanımlıyor.

BBC'nin aktardığına göre: Anand ve ekibi, tozun içindeki maddeleri analiz ederek Ay’ın nasıl oluştuğunu ve Dünya’nın erken dönemlerine dair ipuçlarını araştırmayı planlıyor.

Bilim insanları, bu tozun Dünya’nın, Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışması sonucu oluşan kalıntılardan meydana gelen Ay'ın kökenine dair kanıtlar barındırabileceğini düşünüyor.

Toprak örnekleri, Çin’in Chang’e 5 görevi kapsamında 2020 yılında Ay’ın volkanik Mons Rümker bölgesine iniş yapan bir uzay aracıyla toplandı. Araç, yüzeyden yaklaşık 2 kilogram malzeme toplayarak Dünya’ya getirdi.

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