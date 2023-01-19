AYM, hükümlünün annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesini hak ihlali saydı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kahramanmaraş'taki cezaevinde hükümlü bulunan bir kişi, annesinin vefatı üzerine mazeret izni talebinde bulundu. Başsavcılık ise izin için belirtilen adresin güvenlik açısından sakıncalı olduğunu belirterek, talebi reddetti.

Kararın tebliği üzerine hükümlü, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20'nci maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, yakını ölen hükümlünün izin talebinin kamu makamlarınca süratle harekete geçilerek, koşullar da dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

Talebin karşılanmasında kamu makamlarının kendilerinden beklenen özeni göstermesi gerektiğine işaret edilen kararda, "Talebin karşılanması imkan dahilinde görülmezse bu duruma ilişkin zorunluluk halleri ve güvenlik riskleri somut olgu ve olaylara dayanılarak açıklanmalıdır" değerlendirmesine yer verildi.

Cenaze töreni yerinin cezaevine 2,5 saatlik mesafede bulunduğuna işaret edilen kararda, başvurucunun cenaze törenine katılabilmesini sağlamaya yönelik durumda gereken özenin gösterilmediği ve konuyla ilgili personel görevlendirilmesi adına alternatif çözümler üretilmediği belirtildi.

Kararda, "Başsavcılık kararında gösterilen gerekçe, başvurucunun çıkarları ile toplumun çıkarları arasında adil denge kurulmasına yönelik ikna edici, ilgili ve yeterli unsurlara sahip değildir. Bu durumda başvurucunun taziyeye katılarak ailesine destek olma imkanından yoksun kalmasında kamu makamlarının talebi reddetmesi şeklindeki müdahalesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.