Boyner Muhteşem Kasım indirimleri ne zaman bitiyor? Boyner kara Cuma indirimleri bitti mi? soruları heyecanla alışveriş yapmayı bekleyenler tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar devasa indirimlerden yararlanmak için gelişmeleri takip ediyor.

BOYNER MUHTEŞEM KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Boyner’in 2025 “Muhteşem Kasım” indirimleri Kasım ayı boyunca aşamalı şekilde sürüyor. Özellikle 11.11 Fırsat Günleri kapsamında başlayan indirimler 9–12 Kasım döneminde yoğunlaşmıştı.

Ayrıca Black Friday 2025 yani Efsane Cuma indirimleri ile kampanya kapsamı Kasım’ın sonuna, hatta bazı kampanya haberlerine göre yılbaşına kadar uzayabiliyor.

Boyner indirimleri 2025’te yalnızca tek bir günle sınırlı değil Kasım başından itibaren başlayan kampanyalar, ay boyunca çeşitli fırsatlarla devam ediyor. Muhteşem Kasım indirimleri için en güncel durumu öğrenmek isteyenler için ağustos ayı sonuna kadar özellikle Aralık başına kadar takip etmek edebilirsiniz.

BOYNER KARA CUMA İNDİRİMLERİ BİTTİ Mİ?

28 Kasım 2025 itibarıyla Türkiye'deki perakende sektörünün öncülerinden Boyner'in merakla beklenen Kara Cuma (Black Friday) indirimleri resmen sona erdi. Geleneksel olarak tek bir güne yayılan bu büyük indirim kampanyası, birçok e-ticaret platformu ve markanın inisiyatifiyle uzayabiliyor.

Tüketiciler, giyimden aksesuara, kozmetikten ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan cazip fiyat fırsatlarını değerlendirmek için mağazalara ve online alışveriş kanallarına yoğun ilgi gösterdi. Boyner'in bu yıllık indirim maratonu, markanın hem fiziksel mağazalarında hem de dijital platformlarında yüksek bir satış hacmi yakalamasına olanak tanıdı.