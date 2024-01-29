Bugün Receb ayının kaçıncı günü? 2024 Şaban ayı ne zaman başlıyor?

Bugün Receb ayının kaçıncı günü?

Hicri takvimin yedinci ayı olan Recep ayı, üç ayların başlangıcıdır. Sözlükte Receb kelimesi, “korkmak, saygı duymak, tâzim göstermek” anlamına gelmektedir. Anlamı itibariyle Recep Ayı, saygı duyulan, hürmet gösterilen ve savaşmanın haram kabul edildiği maneviyatı yüklü bir aydır.

Peygamber Efendimiz, Recep Ayı’nı Allah’ın ayı olarak nitelendirir. Recb kökünden türeyen bu mübarek ay, saygı göstergesinin ve savaşmanın haram kılındığı dört aydan biridir. Bu aylar, Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır. Cemaziyelahir ayından sonra gelen Recep ayının önemi pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. İslamiyet’ten önce dahi saygı ve hürmetle karşılanan Recep ayı, tövbe ve istiğfar ayı olarak kabul edilir.

Recep ayı 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. 29 Ocak Pazartesi günü recep ayının 17. günüdür. Recep ayı 10 Şubat 2024'te bitecek.

Şaban ayı ne zaman başlıyor?

Şaban ayı, hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Kişilerin bu süreçte tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Ramazan ayına yönelik hazırlık sayılır. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başlanılır ve artırılarak devam edilir. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yakınlaşırlar.

Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini takvime göre 11 Şubat 2024 pazar günü başlıyor.